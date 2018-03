Incidente sulla Foggia-Candela, 1 vittima (FOTO MAIZZI)

(PH: MAIZZI)

Foggia – A causa di un incidente avvenuto stamani sulla Ssv tra Foggia e Candela, un 46enne di origini russe è deceduto in seguito alle ferite riportate. Da raccolta dati, lo scontro sarebbe avvenuto tra due autovetture di bassa cilindrata. Ferite 4 persone. Sul posto la polizia stradale. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. FOTOGALLERY VINCENZO MAIZZI





