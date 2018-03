Ritrovato cadavere 45enne annegato nell’Ofanto

Di:

Cerignola – E’ stato recuperato ieri sera ieri il corpo del 45enne rumeno, Costantin Costel, disperso nel fiume Ofanto dal pomeriggio. La zona interessata è quella al confine tra Cerignola e Canosa di Puglia.

Da raccolta dati, l’uomo si era recato nei pressi del fiume con alcuni familiari per pescare. Una volta entrato in acqua, per cause da accertare, Costel sarebbe stato sommerso rapidamente dalle acque. Inutili i tentativi di soccorso dei parenti. Il cadavere dell’uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco.

Redazione Stato