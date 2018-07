Acquisizione ex Manfredonia Vetro, Campo: “Vittoria buone idee e buona politica”

Di:

Manfredonia, 06 luglio 2018. “La riattivazione degli impianti dell’ex Manfredonia Vetro è la vittoria delle buone idee e della buona politica sul pessimismo un tanto al chilo così di moda. E’ la vittoria degli operai e delle loro famiglie che non hanno mai smesso di lottare per tornare a lavorare ad una produzione che sapevamo avere mercato e prospettive. E’ la vittoria del sistema istituzionale che ha saputo operare a tutti i livelli – comunale, regionale, nazionale – con compattezza, fermezza, intelligenza per superare inciampi burocratici e ostacoli normativi”.

Lo dice in una nota il presidente del gruppo Pd del Consiglio regionale, Paolo Campo, sulla ripresa delle attività dell’impianto ex Manfredonia Vetro, acquisito dalla turca Sisecam.

“E’ la vittoria dell’idea che nell’area di Manfredonia-Monte Sant’Angelo-Mattinata si possano insediare impianti industriali ambientalmente e socialmente sostenibili strategici per un’area ben più

ampia della provincia di Foggia e della Puglia. E’ la vittoria del sistema territoriale – istituzionale, economico, sociale – che ha saputo attrarre investimenti di una grande multinazionale per

diventare parte integrante del sistema economico globale.

E’ stato un piacere, ieri, conoscere chi guida la Sisecam e conoscere i programmi di investimento e sviluppo per l’impianto manfredoniano, con l’auspicio che altri investitori abbiano l’opportunità e l’occasione di conoscere il sito realizzato con il Contratto d’Area e ne intuiscano le attuali e future potenzialità produttive e logistiche che scaturiranno dagli imminenti investimenti pubblici e privati. Oggi, intanto, festeggiamo la nostra vittoria”.