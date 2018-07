Consiglio provinciale, ok bilancio di previsione

Di:

Foggia. Nella seduta odierna il Consiglio Provinciale ha approvato definitivamente il Bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati ed il bilancio di previsione 2018 della istituzione Scuola di Protezione Civile.

Approvati anche gli accapi relativi alla “RINEGOZIAZIONE MUTUI ORDINARI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. – ANNO 2018, SECONDO SEMESTRE – E ANNO 2019, PRIMO SEMESTRE – EX ART. 1, C. 537, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE N. 190/2014 E SS.MM.II. E CIRCOLARE DELLA CDP 1290/2018” ed il “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ AD ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO., MODIFICA ART. 5”.

Nominati i tre componenti per comporre l’Assemblea della Consulta Provinciale per la Legalità: il Presidente Miglio e i Consiglieri Pitta e Splendido.

All’appello del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, erano presenti oltre al Presidente Francesco Miglio, i Consiglieri: Pasquale Cataneo, Leonardo Cavalieri, Giuseppe Mangiacotti, Angelo Riccardi, Pasquale Russo, Michele Sementino e Raimondo Ursitti.