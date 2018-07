Estate Vichese: Marco Masini, I Camaleonti ed eventi fino a settembre

Di:

Vico del Gargano (Fg). Il concerto di Marco Masini il 18 luglio, il paese-palcoscenico da metà luglio al 4 agosto con “Voci per Vico”, il Premio Gargano di Giornalismo: quelli elencati sono solo alcuni degli appuntamenti dell’Estate Vichese 2018. Il cartellone degli eventi che animeranno Vico del Gargano fino al prossimo 9 settembre conta circa 70 date con musica, mostre, sport, teatro, fede e cultura. “Ringrazio tutte le associazioni vichesi”, ha dichiarato Vincenzo Azzarone, consigliere comunale con delega agli Eventi e alle Manifestazioni. “La nuova amministrazione comunale si è insediata da pochissimo e siamo stati costretti a un tour de force per organizzare tutto nel poco tempo a disposizione e nel migliore dei modi. Abbiamo incontrato le associazioni e, insieme, è stato deciso di valorizzare il loro patrimonio di impegno, talenti e competenze”, ha aggiunto Azzarone. “A fine stagione”, ha spiegato il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, “incontreremo nuovamente le associazioni per organizzare già il programma 2019, con eventi che partiranno a gennaio: puntiamo sulla destagionalizzazione, vogliamo valorizzare il nostro patrimonio culturale, ambientale ed enogastronomico lungo tutto l’arco dell’anno”.

INIZIO COL BOTTO. L’estate vichese si è aperta con mostre ed eventi dedicati ad Andrea Pazienza. Fino al prossimo 2 settembre, la Stazione di San Menaio ospiterà la mostra sulle “Locandine” d’arte del geniale artista al quale è dedicato il lungomare. Il 12 luglio, a cura dell’associazione Nuovi Orizzonti, il duo Di Tullio-Canestrale sarà protagonista alle ore 21 in Largo Terra con “Na voce ‘na chitarra e ‘o poco ‘e luna”. La sera dopo, quella del 13, “Group 3001” in concerto alle 21 in Villa Comunale. Il 14 luglio, in Piazza Castello, dalle ore 20 spazio ad “Alimentart” a cura della CNA. Dal 15 luglio al 4 agosto, con la seconda edizione di “Voci per Vico”, il paese dell’amore diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto con 20 date e 12 spettacoli di musica, teatro, danza e burattini di livello internazionale, impreziositi dalle performance di musicisti, attori, poeti, artisti e cantanti apprezzati in tutto il mondo.

MARCO MASINI, I CAMALEONTI E UCCIO DE SANTIS. Grazie all’impegno della Confraternita dei Carmelitani scalzi, la Festa della Madonna del Carmine il 18 luglio offrirà il concerto di Marco Masini: il cantante fiorentino sarà sul palco di Piazza Croci alle ore 21.30. Il 19 luglio, il Cerchio di Gesso porterà in Villa Comunale, alle 20.30, lo spettacolo con attori e burattini “Nella bottega di quel che sarà Mastro Geppetto”. Il 21, 22 e 23 luglio, via Aldo Moro si trasformerà in una bottega all’aperto per Antiquariando. Il 27 luglio, spazio al Vico Summer Festival, a cura dell’associazione Nuovi Orizzonti, con il “Cantavico” in Villa Comunale dalle ore 21.30. Tra i concerti in programma, anche quello del 18 agosto, quando in Piazza San Domenico ci saranno il gruppo storico de I Camaleonti e Uccio De Santis per un evento in onore della Festa di San Rocco a cura del Comitato Festa.

IL PREMIO GARGANO DEL GIORNALISMO. La sera del 25 agosto, in Piazza San Domenico, tornerà un appuntamento di grande tradizione e prestigio: il Premio Gargano del Giornalismo sarà consegnato a un ospite d’eccezione del panorama italiano del giornalismo e dello spettacolo. Il 9 settembre, a cura della ASD Podistica Vico del Gargano, si terrà “Corri nel borgo”, la dieci chilometri nel centro abitato.