Foggia. Nuovi servizi antiprostituzione

Foggia, 06 luglio 2018. Nella giornata di ieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in ottemperanza ad una specifica ordinanza del Questore della Provincia di Foggia, Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, unitamente ad Agenti della Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo sulla Statale 673, rilevando la presenza di cinque donne, in abiti succinti, intente a svolgere attività di meretricio.

Per procedere all’ esatta identificazione, le stesse, tutte di nazionalità romena, sono state accompagnate negli Uffici della Questura.

Le cinque donne, dopo gli accertamenti sull’identità personale e sull’osservanza delle norme in materia di immigrazione, sono state tutte denunciate all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 726 c.p. (atti contrati alla pubblica decenza), mentre due di esse anche ai sensi dell’art. 650 c.p. (inosservanza di provvedimenti dell’autorità). Inoltre, a cura della Polizia Locale, nei confronti di tutte le predette cittadine rumene, veniva elevato verbale di contestazione al Codice della strada per occupazione della sede stradale (art. 15, co. 1 e 2, c.d.s.).