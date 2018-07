Galasso: “Fondi a Consorzi occasione importante”

Di:

Foggia. “Se gestita al meglio, i fondi assegnati ai Consorzi di Bonifica della Capitanata, possono rappresentare una svolta per l’ammodernamento della rete e delle infrastrutture idriche del territorio”. Saluta positivamente, Juri Galasso, segretario generale FenealUil Foggia, la notizia dei circa 42 milioni di euro assegnati ai Consorzi di Bonifica della Capitanata, attraverso la ripartizione delle risorse residue provenienti dal Patto per la Puglia FSC 2014/2020.

“In un territorio caratterizzato da frequenti crisi idriche, poter finalmente contare su una rete di infrastrutture moderne ed efficaci, può rappresentare il salto di qualità definitivo per il sistema agroalimentare e industriale, oltre che per tutti i cittadini della Capitanata. Quello che ci auguriamo è che tutte le procedure necessarie per fruire dei fondi siano espletate con la massima celerità e trasparenza”, conclude Galasso.

Redazione StatoQuotidiano.it