Pubblicato, nello scorso mese di marzo, dalla prestigiosa casa editrice giuridica La Tribuna, di Piacenza, il libro “La non punibilità per particolare tenuità del fatto”, scritto da Giuseppe Falcone, avvocato di Peschici iscritto al foro di Foggia. L’opera, riguardante sia il diritto penale sia la procedura penale, affronta il nuovo istituto della non punibilità di quei reati risultanti particolarmente esigui sul piano del disvalore oggettivo. Il volume è stato ufficialmente presentato dall’autore nello scorso mese di maggio presso l’auditorium “R. Lanzetta” di Vico del Gargano nell’ambito di un seminario di aggiornamento professionale afferente l’argomento, patrocinato dall’Associazione Avvocati Garganici. A breve saranno organizzati altri convegni dall’autore (che sta scrivendo un altro libro in materia penalistica) in diverse parti d’Italia.