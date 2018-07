Mancanza stipendi, protesta operatori 118 di Volturara Appula

Di:

Foggia, 06 luglio 2018. “Il personale della Postazione 118 di Volturara Appula (Fg) è costretta a scrivere una lettera di protesta per illustrare le problematiche che, già da qualche mese, ci riguardano. Nostro malgrado, non riceviamo gli stipendi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2018 a cui si aggiungono la tredicesima di dicembre e lo stipendio di agosto 2017.

Ogni qualvolta la Asl emette la determina di pagamento dei nostri stipendi, questi finiscono con l’essere prelevati dall’Agenzia delle Entrate che ha un contenzioso con la Confraternita Misericordia di Lucera, nostro datore di lavoro, per vicende estranee a noi ed al nostro lavoro. Di fatto siamo noi lavoratori che stiamo pagando per colpe che non ci appartengono e che, soprattutto, non ci riguardano.

Ogni giorno indossiamo questa divisa e svolgiamo il nostro lavoro con impegno e devozione, onorando questo incarico nel rispetto delle Istituzioni. Molti di noi hanno una famiglia, dei figli, altri hanno progetti matrimoniali, ma allo stato degli atti, non ci sentiamo tutelati e non vediamo rispettato il nostro diritto, tutelato dalla Costituzione Italiana, di ricevere una retribuzione per la prestazione di lavoro che effettuiamo regolarmente.

Anche in passato ci sono stati ritardi nei pagamenti delle retribuzioni, ci è stato chiesto di pazientare e lo abbiamo fatto. Stavolta, però, siamo noi a chiedere di essere capiti, abbiamo una famiglia, mutui, bollette ed affitti da pagare. Per noi non percepire gli stipendi da svariati mesi sta diventando insostenibile ed inaccettabile.

Siamo fiduciosi di ricevere presto delle garanzie dalle istituzioni e che qualcuno possa prendersi la resposabilità di risolvere questa preoccupante questione.

Postazione 118 di Volturara Appula (Fg)”.

Domani prevista una protesta fuori la sede dell’Asl di Foggia.