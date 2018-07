Manfredonia, 2017 “Ricavi differenziata” pari a 668.176,06 euro. Nota di credito per ASE

Di:

Manfredonia, 06 luglio 2018. “Servizio di raccolta e spazzamento Rifiuti Solidi Urbani. Ricognizione costi di trattamento e smaltimento e ricavi relativi all’anno 2017“: con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto che:

– i costi lordi di trattamento e smaltimento rifiuti, per l’anno 2017, ammontano complessivamente ad € 3.077.795,55;

– i ricavi dalla raccolta differenziata, per l’anno 2017, ammontano complessivamente ad € 668.176,06;

– i costi netti di trattamento e smaltimento rifiuti, per l’anno 2017, ammontano ad € 2.409.619,49;

– le liquidazioni relative ai costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti erogate, per l’anno 2017, ammontano complessivamente ad € 2.098.954,06; – sussiste uno scostamento tra gli importi assegnati al capitolo di bilancio 4772 per il trattamento e smaltimento dei rifiuti e quello effettivamente sostenuto per l’annualità 2017 pari a € 310.665,43; – i proventi derivanti dalle raccolte differenziate potranno essere utilizzate direttamente da ASE per la nettizzazione dei costi di trattamento e smaltimento, così come previsto dal PEF approvato .

E’ stato stabilito che “è necessario provvedere a rigettare ad ASE le fatture (indicate nell’atto,ndr) per l’ammontare complessivo di € € 668.176,06, per le quali provvederà ad emettere relativa nota di credito, pari al valore dei ricavi da raccolta differenziata”.

“Per la copertura della spesa di € 310.665,43 si provvederà, con separato provvedimento, a proporre delibera di Consiglio Comunale per la variazione del PEF”.

