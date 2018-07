Di:

COMUNICATO STAMPA DEL 06 LUGLIO 2018

Prot.n.128/2018-C.L.P. Oggetto: NO alla chiusura del punto nascita, di Ginecologia e Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe di Copertino.

La scrivente Organizzazione Sindacale Cobas Lecce prende atto della decisione della Giunta Regionale pugliese, di procedere allo smantellamento del punto nascita e dei reparti di Ostetricia e Pediatria dell’Ospedale San Giuseppe da Copertino, ignorando 13000 cittadini che apponendo la propria firma, hanno voluto manifestare la propria contrarietà. Per questo l’O.S. Cobas Pubblico Impiego oggi sta effettuando il sit-in di protesta presso l’Ospedale San Giuseppe di Copertino, a cui stanno prendendo parte i dipendenti dell’Ospedale e i cittadini che hanno a cuore la sorte del Presidio, quale bene comune da tutelare per tutelare direttamente la salute pubblica di tutta la popolazione. Infatti l’Ospedale di Copertino rappresenta l’unico Presidio sanitario per la fascia di costa che va dal confine con la provincia di Taranto fino a Gallipoli, oltre che per molti comuni limitrofi e che nella stagione estiva registra un forte aumento degli accessi al Pronto Soccorso per il flusso di turisti, tanto che il Pronto Soccorso è capace di 35000 accessi per anno; a titolo comparativo Lecce ne effettua 60000.

Fino a pochi anni fa il San Giuseppe, come documentato dal “piano nazionale esiti”, era il secondo ospedale della provincia, in campo chirurgico e per accessi di Pronto Soccorso, secondo solo al “Fazzi” di Lecce e in molte specialità era addirittura davanti al nosocomio leccese e primeggiava non solo in provincia ma anche nei confronti dei più blasonati nosocomi privati pugliesi.

Poi il diluvio, primari trasferiti coattivamente a Lecce, reparti chiusi, personale ridotto all’osso e nonostante questo la struttura ha continuato a reggere. Copertino, inoltre, è Spoke nella rete di Terapia del dolore della ASL di Lecce, con un’attività organizzata su tre giorni a settimana, che lo posiziona ai vertici della Regione; è riferimento di tanti pazienti oncologici, sia trattati a Copertino che provenienti da altri ospedali. La scrivente si impegna a vigilare sul rispetto della legge in relazione all’applicazione dei LEA che prevedono tra l’altro la analgesia del parto per tutte le donne che ne facciano richiesta e sul raggiungimento dei numeri e dei requisiti di sicurezza previsti. La Giunta Regionale ha ignorato pienamente le richieste del territorio dando disposizione al Direttore dell’ASL di provvedere alla disattivazione del punto nascita di Copertino entra trenta giorni all’entrata in vigore del provvedimento. La scrivente O.S. Cobas Pubblico Impiego chiede la revoca della delibera regionale n.1141 del 28/06/2018 che prevede la chiusura del punto nascita, di Ginecologia e di Pediatria restituendo i reparti al San Giuseppe di Copertino e a tutto il territorio circostante. Piccoli interventi, tesi a rafforzare la vocazione chirurgica della struttura e a esaltare le professionalità presenti nel nosocomio senza aumentare la spesa totale, con una gestione più oculata e con alcune attività di alto profilo, consentirebbero all’Ospedale di Copertino di continuare a svolgere il suo importante ruolo nella prevenzione e cura dei cittadini salentini. La scrivente ha fatto presente alla Regione Puglia con propria nota del 21 Giugno le possibili soluzioni per mantenere in vita e in efficienza l’Ospedale di Copertino ribadendo la necessità di potenziare ulteriormente la struttura quale bene comune dell’intero territorio salentino.

Lecce, 06 Luglio 2018