“SIA chiede concordato preventivo in continuità”

Cerignola, 06 luglio 2018. La Sia – Società Igiene Ambientale Consorzio Bacino FG/4 a r.l., società operativa nella gestione dei servizi di igiene ambientale e nella gestione degli impianti di trattamento/smaltimento rifiuti urbani, ha depositato, lo scorso 3 Luglio, presso il Tribunale di Foggia l’istanza per l’accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità. La Società, che ha come unico Socio il Consorzio Igiene Ambientale – Bacino FG-4-, gestisce, dunque, il ciclo dei rifiuti dei Comuni di Cerignola, Orta Nova e di altri sette comuni ed ha in forza circa 300 unità dirette oltre l’indotto. Uno spiraglio dunque per l’emergenza rifiuti che sta mettendo in grande difficoltà i cittadini dei comuni foggiani.

Lo stato di difficoltà della società è frutto prevalentemente del mancato regolare pagamento dei servizi effettuati da parte dei Comuni clienti che, a loro volta, si sono arretrati nei pagamenti a causa delle problematiche che hanno da diversi anni interessato la finanza pubblica. La conseguenza è stata una crisi di liquidità della Sia che ha causato sia l’emergenza di queste settimane e sia il concreto pericolo di perdita di posti di lavoro, oggi probabilmente scongiurato attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo. La Sia, vista la delicata situazione, si è affidata allo lo Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati, specializzato in crisi d’impresa.

Il Dott. Mario Porcaro ha dichiarato: “Stiamo lavorando ad un piano industriale che consenta la prosecuzione dell’attività che al momento è oggetto di costante monitoraggio finanziario, economico e gestionale con una razionalizzazione dei costi aziendali.

L’obiettivo è salvaguardare i livelli occupazionali e risanare la società che si trova in questa situazione principalmente a causa del mancato pagamento delle fatture emesse nei confronti dei Comuni (soci) Consorziati per le prestazioni rese.