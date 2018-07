Sisecam: 5 luglio, un nuovo inizio per l’ex Manfredonia vetro (FOTO – VIDEO)

Di:

Manfredonia, 06 luglio 2018. “Oggi è una bella giornata per i lavoratori, per Manfredonia e per la Puglia“. Ex Manfredonia Vetro: svoltasi ieri, 5 luglio, l’inaugurazione della nuova gestione Sisecam, azienda leader nella lavorazione del vetro. Presente un emozionato presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Oggi è una bella giornata per tutti. Sisecam può dirsi fortunata ad aver trovato questi dipendenti che hanno saputo con forza e caparbietà difendere il loro posto di lavoro e la loro azienda; d’altro canto, i dipendenti riassorbiti da Sisecam possono stare tranquilli con i nuovi datori di lavoro che negli anni hanno saputo sempre dimostrare professionalità e serietà”.

L’acquisizione Sisecam è avvenuta tra la soddisfazione dei dipendenti che riassorbiti tutti (160 unità, tranne i 10 del satinato) nell’organico si dicono “fiduciosi per il futuro dell’azienda”, come la decisione della stessa multinazionale turca di investire sugli stabilimenti di Manfredonia che hanno capacità produttiva di 190000 tonnellate annue.

Ottimismo e fiducia sono trapelate anche dal discorso d’apertura dei rappresentati turchi Sisecam: “La nostra azienda è presente in 13 Paesi ed è il terzo principale produttore al mondo di oggetti in vetro per la casa, per le automobili, imballaggi. Sisecam è fiera di essere proprietaria degli impianti di Manfredonia, i 160 lavoratori fanno adesso parte di un complesso di 22000 dipendenti. In 3 anni il nostro capitale è raddoppiato e possiamo assicurare i lavoratori della sede di Manfredonia che nessuno dei nostri stabilimenti è mai stato chiuso”.

Il dott. Ahmet Kirman, vice presidente Sisecam: “La competenza Sisecam per il flat glass in Italia continuerà ad accrescersi con l’acquisizione dell’impianto di Manfredonia che tornerà ad essere totalmente operativo nel 2019. Miriamo ad ampliare la nostra gamma di prodotti e diventare il più grande produttore sul mercato di vetri architettonici in Italia”.

“Quello che sta accadendo oggi rappresenta un importante segnale di reinizio per i lavoratori dell’ex Sangalli e per Manfredonia che può ben sperare di riprendere in mano le sorti del proprio destino lavorativo, è un giorno da segnare in agenda”, così il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 06 luglio 2018