Vieste. “Riga un’autovettura”: denunciato

Il Comandante Vicario la Polizia Locale Isp. Sup. RANALLI Carlo, comunica con grande soddisfazione che il Comando Polizia Locale di Vieste ha identificato l’autore di un danneggiamento ad un’autovettura e lo ha denunciato alla competente autorità giudiziaria.

Un cittadino viestano aveva lasciato il proprio veicolo in sosta e nel riprenderlo dopo qualche ora notava che lo stesso era stato danneggiato e precisamente rigato con qualche attrezzo appuntito.

La Polizia Locale, allertata per l’accaduto acquisiva i filmati di sorveglianza di una vicina telecamera ed identificava l’autore di tale ignobile gesto, un insospettabile anziano signore. Nel video acquisito si nota chiaramente la persona uscire dalla propria abitazione, avvicinarsi al veicolo, rigarlo con qualcosa di appuntito per poi rincasare.

L’esito delle operazioni è stato tempestivamente comunicato al Signor Sindaco Avv. Giuseppe Nobiletti ed al Dirigente la Polizia Locale Dott. Angelo Raffaele Vecera che si sono complimentati con il personale operante, per gli ottimi risultati ottenuti.

dal Comando Polizia Locale di Vieste

Isp. RICCARDI Pietro