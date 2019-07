Alberockbello, vincono i foggiani Keplero

Di:

Alberobello (Ba), venerdì 5 luglio 2019. E’ partita la terza edizione di Alberockbello ( 5/6/7 luglio) nella location affascinante e unica dei Trulli, patrimonio UNESCO.

Nel programma un Contest di musica inedita in cui hanno partecipato 6 band che dopo aver superato le selezioni si sono esibite sul palco per vincere il primo premio e l’apertura del concerto di Alteria ( una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale Italiano) che si terrà domenica 7 luglio.

Ai foggiani Keplero la palma della migliore Band.

Premiato il coraggio per la ricerca di stili e sonorità diverse in un contesto musicale, come quello attuale, in cui si esalta il motivetto orecchiabile usa e getta.

La Band non è nuova nel ricevere riconoscimenti e premi per la qualità del lavoro e di ricerca e per l’impegno profuso in questi anni.

Lo scorso anno nel FIM CONTEST 2018 fu premiata come migliore band emergente.

Keplero

Sergio Valerio – vocals & guitar

Luca d’Altilia – bass, ukulele bass & baritone guitar

Costantino Martino – drums,electric drums,percussion

Michele Perrella – keyboards & vocals