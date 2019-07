Aumento COSAP, i commercianti e possessori di passi carrabini di Manfredonia scendono in piazza

Di:

Manfredonia, 06 luglio 2019. ”A seguito della sentenza del TAR che ha, giustamente, annullato la delibera di Giunta Comunale n.33 dell’11 marzo 2019 – riferita all’aumento, sproporzionato e ingiustificato, del 200% della Cosap triplicando il canone di concessione degli spazi pubblici e dei passi carrabili – apprendiamo, da varie fonti, che potrebbe esserci la possibilità che il Commissario Prefettizio, Dott. Piscitelli, deliberi nuovamente l’aumento del canone Cosap per colmare il buco venutosi a creare in Bilancio di Previsione 2019 pari a circa 600.000,00 euro.

Al netto della questione contabile molto compromessa del Comune di Manfredonia, che ormai tutti conosciamo, è difficile pensare che il Commissario possa decidere di deliberare nuovamente l’aumento Cosap, dichiarato da lui stesso, in varie occasioni, iniquo e spropositato.

Non saranno i 600.000 euro a scongiurare un dissesto finanziario ormai quasi certo a causa di un debito, ancora non ben definito, ma che ammonterebbe a svariate decine di milioni di euro accumulati negli anni e impossibile da risanare. Tutte conseguenze legate ad una fallimentare gestione amministrativa della cosa pubblica, affidata per troppo tempo a gente incapace, ma che non possono – e non devono! – gravare, in misura così considerevole, solo sui commercianti di Manfredonia, alcuni dei quali temono la chiusura e/o il fallimento dell’attività.

Pur comprendendo le difficoltà in cui è venuto a trovarsi il Commissario Prefettizio – chiamato a gestire l’amministrazione ordinaria di un Comune sull’orlo del dissesto finanziario e con un piano di riequilibrio già bello che approvato e che non può essere rimodulato e ripensato dall’oggi al domani – abbiamo deciso di scendere in piazza Martedì 09/07/2019 dalle ore 9.30, per manifestare pacificamente il nostro disagio e la contrarietà ad una eventuale decisione del Commissario di riadottare la delibera di aumento della Cosap, decisione che comunque impugneremmo facendo valere i nostri diritti nelle sedi competenti, augurandoci che non ce ne sia bisogno.

Ad ogni buon conto ci sentiamo di offrire ai cittadini e, soprattutto, al Commissario, una riflessione: il dott. Piscitelli ha tutti i poteri di legge per rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, ridistribuendo equamente il debito. Qualsiasi altra decisione risulterebbe ingiusta e, allo stesso tempo, non scongiurerebbe il dissesto finanziario, che verrebbe solo rimandato. Pertanto, ci auguriamo che faccia la scelta più giusta e non la più facile.

In attesa del responso da Palazzo San Domenico, invitiamo tutti i cittadini e le associazioni di categoria, da sempre sensibili alla problematica, a supportare la nostra protesta scendendo in piazza al nostro fianco manifestando contro una decisione impopolare che, inoltre, interesserebbe anche tutti i privati e non, possessori di passo carrabile”.

Redazione StatoQuotidiano.it