AVSM: una nuova realtà associativa a Manfredonia

Nel 2018 è nata a Manfredonia una nuova realtà associativa: AVSM (Associazione Volontariato Soccoritori Manfredonia.) L’associazione offre assistenza ed accompagnamento ai disabili ed anziani, disponendo di mezzi necessari per svolgere servizi a 360 °. L’associazione ha come obiettivi il sorriso e l’integrazione sociale dei bisognosi e volontari. Durante la stagione estiva i volontari sono impegnati nel progetto “Spiagge Sicure” promosso dal Lido Aurora Di Siponto che, consiste nel soccorso dei bagnanti, in eventuali malori, prima del 118. La sede dell’AVSM sita in via Rivera 65 effettua i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni, rivolgersi ai responsabili, Enzo Iannini e Serena Tonioni.

Nel canale Youtube Sipontina Prencipe troverete l’intervista realizzata ai fondatori dell’istituzione citata.