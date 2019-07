Di:

Tragico incidente la notte scorsa verso le 3.30 in via Foggia, fra Barletta e Margherita di Savoia. Nell’impatto fra due auto ha perso la vita un ragazzo di 20 anni di Trinitapoli. Il ragazzo è morto nell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico che, purtroppo, non ha avuto esito positivo.

Fonte: Barletta Live