Foggia, lotta al caporalato: le bici per migranti contro i furgoni killer

“Un bando innovativo che tutela i diritti e garantisce la sicurezza, contro una piaga sociale come il caporalato”. Esprime soddisfazione il consigliere regionale de La Puglia con Emiliano,Giuseppe Turco, per la pubblicazione dell’avviso pubblico per l’acquisto di biciclette in favore dei braccianti agricoli stagionali. A Foggia sono destinati 20mila euro. “Questa iniziativa – spiega il consigliere Turco – dimostra le buone pratiche che come Regione Puglia stiamo mettendo in campo per la tutela dei braccianti eliminando ghetti e baraccopoli che ledono la dignità umana dei lavoratori.“

Fonte: Foggia Today