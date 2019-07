Rogo distrugge capannone nel foggiano, indagini in corso

Di:

(ANSA) – SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 6 LUG – Sono da accertare le cause dell’incendio che la scorsa notte ha letteralmente mandato in fumo un capannone di un’azienda agricola di circa 300 metri quadrati contenente balle di paglia. Il fatto è accaduto in località Santa Barbara in agro di San Giovanni Rotondo nel Foggiano. Le fiamme del rogo hanno competente distrutto la struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non avrebbero trovato tracce di liquido infiammabile.