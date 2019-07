Di:

Foggia. Il professor Pierpaolo Limone, giovane e brillante accademico, è garanzia di sviluppo culturale per il nostro territorio. Come ho più volte ribadito, anche durante la mia campagna elettorale, la crescita di Foggia ha assoluto bisogno di una spinta che faccia emergere dall’attuale stato soporifero una città che subisce troppo e che troppo spesso stenta ad “alzare la testa”. E in questo contesto l’Università può diventare un faro per i nostri ragazzi e, soprattutto, per la classe dirigente ed imprenditoriale che il territorio esprime.

Auguro al nostro nuovo Rettore buon lavoro, esprimendo ancora una volta apprezzamento per la scelta fatta dall’Unifg ed auspicando una concreta ed efficace sinergia con tutte le altre istituzioni.