1 italiano su 4 sceglie le vacanze in montagna: ecco alcuni consigli utili

L’indagine realizzata da Confturismo-Confcommercio sui sondaggi condotti da SWG riporta alcuni dati interessanti su come si svolgeranno le vacanze degli italiani quest’estate. Secondo quanto emerso, la durata media è minore rispetto agli anni passati: i giorni durante i quali staccare la spina saranno circa 3, con destinazioni che nella stragrande maggioranza dei casi si trovano entro i confini nazionali.Gli italiani sembrano aver rivalutato le mete turistiche che consentono di trascorrere molte ore all’aria aperta; oltre al classico mare, appare maggiore la percentuale di cittadini tricolori che sceglierà la montagna: rispetto a maggio 2019, infatti, questa tipologia di vacanza ha registrato un aumento del 5%, passando dal 18% del totale al 23%.

Ecco allora qualche consiglio che potrà rivelarsi certamente utile nel caso in cui si trascorreranno i propri giorni di pausa dal lavoro in montagna.

Vacanze ad alta quota: istruzioni per l’uso

Scegliere la montagna come meta per le vacanze implica la preparazione di uno zaino pensato per affrontare attività come escursioni e trekking, che comprenda tutto il necessario per non avere problemi in queste occasioni. Cosa non dovrebbe mai mancare nello zaino di chi ha intenzione di trascorrere qualche giorno in montagna? Prima di tutto non si dovrebbe mai dimenticare la protezione solare: anche ad alta quota, infatti, il sole picchia ed è sempre bene evitare scottature o ustioni. Attenzione anche all’abbigliamento: la soluzione migliore consiste nel vestirsi a strati, in modo da avere la possibilità di restare più leggeri in caso si avverta caldo oppure di coprirsi in caso ci sia vento o pioggia, ma soprattutto se ci sono sbalzi di temperatura repentini.

A tal proposito è bene ricordare l’importanza della scelta dei tessuti, che dovranno essere traspiranti e comodi, agevolando i movimenti. Questo discorso è valido non solo per i capi di abbigliamento come pantaloni e magliette, ma anche per i capi intimi: in quest’ottica la biancheria migliore per uomo e donna è senz’altro quella di cotone, come quella proposta da Cotonella ad esempio, in quanto non limita i movimenti ed evita problemi legati alla sudorazione. Per quanto riguarda gli scarponi, poi, meglio dotarsi di un paio di calzature adeguate, che proteggono da eventuali urti e soprattutto evitano la formazione di vesciche.

Come disporre vestiti e oggetti nello zaino?

Se si ha intenzione di affrontare un itinerario lungo e impegnativo, è necessario mettere la roba più pesante e rigida a metà zaino, mentre se gli itinerari programmati sono piuttosto semplici e brevi è meglio posizionarla in cima, per uniformare il peso esercitato sulla colonna vertebrale. Gli indumenti morbidi dovranno invece essere messi in basso, a contatto con la parte lombare, per evitare dolori o fastidi.

Per quanto riguarda oggetti come kit di primo soccorso o k-way, è consigliabile riporli in tasche raggiungibili velocemente, in modo da poterli utilizzare senza dover cercare troppo. Infine, meglio evitare di agganciare all’esterno dello zaino accessori di vario genere, perché sarebbero d’intralcio e si rischierebbe di rimanere impigliati ai possibili ostacoli sul cammino.