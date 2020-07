Accompagnare il paziente in ospedale per le terapie, fase pilota anche a Foggia

, 06 luglio 2020. Accompagnare il paziente in ospedale per le terapie, gestire appuntamenti clinici e trasporto: è pensato per assistere a 360 gradi nel percorso terapeutico, il nuovo servizio di “caregiver on demand” dedicato a persone in cura per malattie della retina. L’iniziativa, lanciata dall’azienda farmaceutica Novartis in collaborazione con la startup UGO, è appena partita in una fase pilota nelle città di Milano, Monza, Genova, Foggia e nei rispettivi hinterland.

Diverse malattie degenerative dell’occhio, che possono portare alla cecità, come il glaucoma, le retinopatie e la degenerazione maculare senile, necessitano di terapie continuative nel tempo. Il servizio offerto da UGO assicura a questi pazienti ipovedenti la possibilità di affrontare con regolarità il percorso di cura in ospedale.