Cementificio Escal Manfredonia, ecco perchè i giudici hanno detto di no

www.ilnuovoonline.it ) Determinante è stata la mancanza del parere del Comitato di gestione della riserva naturale di Punta Aderci, ma nell’elenco dei motivi che hanno spinto i giudici amministrativi ad accogliere il ricorso di Legambiente e Wwf ci sono anche illegittimità, inadempienze e mancato recepimento di disposizioni regionali. La sentenza del Tar di Pescara contesta l’operato del Comune e conferma, qualora ce ne fosse bisogno, che il parere favorevole rilasciato dall’ufficio tecnico dell’ente era illegittimo e carente sotto diversi punti di vista.

LA SENTENZA DEL TAR – Il collegio formato da Paolo Passoni, Renata Emma Ianigro e Massimiliano Balloriani ha ricostruito in 27 pagine l’annosa vicenda del progetto della Escal, la società di Manfredonia intenzionata a produrre leganti idraulici (cemento), a due passi dall’area protetta. Le due associazioni ambientaliste – rappresentate dall’avvocato Francesco Paolo Febbo – avevano chiesto l’annullamento del parere favorevole rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune alla valutazione di incidenza ambientale (Vinca) sul progetto, sostenendo, fra l’altro, “che l’azione amministrativa condotta dall’ente sembra tutelare e difendere non l’interesse nazionale, ma il progetto di realizzazione del cementificio”. Nel contenzioso si è inserita con un intervento “ad opponendum” l’Oasi, l’associazione che raggruppa alcuni operatori della zona industriale di Punta Penna, la cui legittimazione, seppur contestata dai ricorrenti, è stata riconosciuta dal Tar. Queste le conclusioni dei giudici amministrativi. “Il ricorso è fondato e merita accoglimento non potendo l’amministrazione definire il procedimento di Vinca senza tener conto che il provvedimento era subordinato all’acquisizione del parere favorevole del Comitato di gestione, quale organismo tecnico deputato all’espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza sulle attività che si svolgono all’interno della Riserva”. (fonte: ilnuovoonline)