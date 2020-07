Cerignola: uccide la moglie con 5 colpi, all’avvocato “Ma è morta?”

(ILMATTINO.IT) Ieri una donna di 41 anni,, è stata uccisa a colpi di pistola: per l’omicidio è stato fermato dalla polizia il marito(Foggia). Di Meo al suo avvocato Gianluca Pignataro avrebbe chiesto: “Ma è morta?”, riferito appunto alla moglie, secondo quanto detto dal legale stesso. Di Meo era stato arrestato in flagranza nel luglio del 2017 per estorsione, accusato di aver preteso 150 euro dal padre, dietro minacce di morte. Nel 2012 la moglie lo aveva denunciato per inosservanza degli obblighi di assistenza familiare, “una circostanza che dovrò verificare” precisa l’

“È apparso molto confuso – ha riferito all’Ansa l’avvocato -. Era comunque un nucleo familiare già segnalato: Di Meo ha problemi di tossicodipendenza e in passato è stato ricoverato nei Cim (Centri di igiene mentale) di Cerignola e Manfredonia”. Fonte: ilmattino