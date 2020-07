, 6 luglio 2020. Al fine di contenere i disagi al traffico durante la stagione estiva, i lavori in corso lungo la strada statale 688 “Variante di Mattinata”, in provincia di Foggia, saranno sospesi mercoledì prossimo, 8 luglio, dopo l’esecuzione di alcune attività improrogabili di messa in sicurezza degli impianti. Il tratto sarà pertanto riaperto al traffico in entrambe le direzioni.

Gli interventi di ammodernamento dell’impianto di illuminazione all’interno delle gallerie “S. Benedetto”, “Papone” e “Sperlonga”, saranno ripresi dopo l’estate.

