Gatta “Non mi candido alle regionali. Ho scelto Candela e la Capitanata”

, 06 luglio 2020. “Nonostante le numerose proposte e sollecitazioni di questi giorni, ho deciso di. Una scelta difficile e meditata, nella quale ho messo da parte le ambizioni personali decidendo di continuare a lavorare per Candela e per la Provincia di Foggia”. Lo scrive sui social l’attuale presidente della Provincia di Foggia, e sindaco di Candela, Nicola Gatta.

“Ho dedicato nove anni della mia vita alla guida della comunità candelese e da un anno e mezzo guido la Provincia di Foggia, lavorando giorno dopo giorno per rendere la nostra Capitanata migliore. Per candidarmi, avrei dovuto dimettermi da Sindaco e da Presidente lasciando il Comune, in questo difficile momento storico, in mano ai commissari prefettizi, …..non me lo sarei mai perdonato….ed ho anteposto, alle mie aspirazioni politiche, il bene della mia comunità e della Provincia di Foggia. Credo di aver fatto la scelta giusta, una scelta di cuore per la mia amata Candela e per la Capitanata”.