Gentile “Io candidata in una civica? Fake news che ignora il mio percorso”

Foggia, 06 luglio 2020. “Sono candidata nel Pd, non ci sono alternative né scorciatoie, qualunque altra ipotesi è impraticabile, oltre che falsa”. Su tutte le furie stamattinaper aver letto un articolo su Rete Gargano che riportava un pezzo della Gazzetta e riguardante le liste in preparazione per le regionali.

Gentile, così si legge, “vorrebbe candidarsi con o senza il Pd”. L’ex eurodeputata risponde indignata: “ Questa notizia delegittima il mio percorso, se volessi uscire dal partito che mi ha dato 50mila voti in Puglia e 10mila a Foggia alle europee, lo farei con le mie gambe, non spinta da gente presa dal panico. Do fastidio nel partito, e forse anche in una civica?”.

L’ipotesi, com’è noto, sarebbe quella di candidare Teresa Cicolella al suo posto: “Ma si candidasse, io non rappresento Cerignola ma la Puglia, chi ha votato per me alle europee ha votato per me, punto, le politiche di welfare mi appartengono, il voto di opinione è mio”. Insomma la possibilità di essere candidata in una civica per Elena Gentile non esiste. Circola su whatsapp una foto che riporta la notizia come “fake news”.