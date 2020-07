Laricchia sulla doppia preferenza “Emiliano faccia il miracolo, basta pantomime”

Bari. “Lista annullata se non rispetta il 40 e 60, basta con le chiacchiere, abbiamo sentito i nostri amministrativisti su quale sia il modo migliore per adeguare la legge del 2005 rispetto ai principi costituzionali e per non sprecare soldi per ulteriori elezioni”. Le consigliere regionali del M5sin conferenza stampa hanno discusso della loro proposta di legge sulla doppia preferenza. Un incontro che è stato anche l’occasione per confrontarsi con, del Movimento 2votimegliodi1, e, presidente della commissione Pari opportunità della Puglia.

Scambio di idee ed esperienze fra donne che hanno segnato le battaglie del passato e del presente, su questo e su altri temi, e le rappresentanti pentastellate che, ai tempi della legge di iniziativa popolare del 2012, non sedevano in consiglio regionale, né erano con gli striscioni a rivendicare il 50/50, né a protestare contro voto segreto e smacco successivo a 30mila firme.

Laricchia ha esordito con piglio grillino: “Sono l’unica donna candidata al consiglio regionale, non abbiamo bisogno della doppia preferenza, siamo la forza politica in consiglio regionale con la maggiore percentuale di donne. Noi facciamo una politica in maniera differente, liberi da dinamiche di apparentamenti e di capibastone che portano un altro, così le donne emergono. Ma mi sono resa conto, anche grazie alle pressioni mediatiche delle donne, che per le altre forze politiche non è possibile. Questa nostra proposta di legge porta la mia prima firma, quello sulla doppia preferenza è uno strumento temporaneo verso un cambio culturale che per qualche forza politica non è stato ancora compiuto. Noi abbiamo accolto l’appello di Conte”.

La rappresentante grillina- al tavolo anche il senatore Gianmauro Dell’Olio– ha poi attaccato Michele Emiliano: “La smetta con la pantomima che la responsabilità è affidata al consiglio. Quando per tre volte il consiglio regionale è caduto perché non trovava la sintesi su Massimo Cassano lo ha unito e convinto, se ha fatto il miracolo in quelle circostanze lo faccia anche per le donne della Puglia”. Ma anche se dopo la commissione la proposta passasse in consiglio, il “vulnus- ha detto Terrevoli- è il voto segreto, richiesta valida anche se lo chiede uno soltanto”. Altra nota di Del Giudice: “Al momento dell’indizione del voto, 60 giorni prima, si inserisce nell’atto la doppia preferenza”.

Scettica su questa possibilità Laricchia, che precisa di aver consultato amministrativisti e costituzionalisti: “Metteremo in campo qualche iniziativa mediatica per prevenire questa richiesta, lo chiederemo direttamente al presidente Loizzo, al voto segreto non abbiamo alcun interesse”. Ha fatto poi cenno alla modifica dell’attuale legge elettorale di cui si starebbe discutendo: “Una cosa è certa, nessuna modifica è possibile ora della legge elettorale, non troveranno il nostro appoggio sulla questione degli assessori che si dimettono da consiglieri, non ci prestiamo a nessun ricatto”. Dalla platea Terrevoli: “Aiutateci voi, noi abbiamo fatto l’impossibile”. Il senatore Dell’Olio ha proposto una consultazione con Emiliano, “perché dica alla sua maggioranza di non chiedere il voto segreto per una questione di coerenza, e alla fine per chi lo fa – hanno concordato dal tavolo della conferenza- se ne terrà conto quando si andrà al voto”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 06 luglio 2020