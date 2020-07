Manfredonia, anche il parco archeologico di Siponto resta chiuso

Manfredonia, 06 luglio 2020. NELL’INDICE dei musei che riaprono al pubblico dopo la pausa forzata per la pandemia del Covid-19, non ci sarà il Museo nazionale archeologico di Manfredonia allocato nel castello svevo-angioino-aragonese, esso stesso un reperto storico. Non potrà riaprire perché i lavori di completamento della ristrutturazione di alcune sue parti non sono terminati. Sarebbero dovuti finire entro questi ultimi mesi ma sono stati fermati dal virus.

“CONTIAMO di riaprire le sale espositive quanto prima” spera il direttore Alfredo De Biase che cerca di tenere alto, con iniziative culturali, l’interesse sull’unico Museo nazionale archeologico della Capitanata che custodisce straordinari reperti che raccontano la storia della Daunia dell’età del Neolitico all’epoca romana.

L’ATTESA si protrae ormai da quattro anni che hanno determinato un grave danno al sistema cultura non solo locale, del quale è parte essenziale assieme al collegato Parco archeologico di Siponto rinvigorito nelle attrattive dalla ricostruzione in rete metallica fatta da Tresoldi di quella che si ritiene possa essere stata la basilica paleocristiana della quale sono rimaste le fondamenta. Anch’esso, dopo la chiusura forzata dall’apparire del coronavirus, non riaprirà. Continuerà a rimanere chiuso al pubblico. Le due attrazioni di punta nel pur variegato patrimonio culturale, storico, architettonico, non si offriranno al pubblico. E se per il museo la causa, come detto, sono i lavori di ristrutturazione senza fine, per il Parco il vulnus è il personale (che tocca peraltro anche quello del museo).

“A SIPONTO c’erano quattro unità – enumera De Biase – che si sono ridotte a tre per il pensionamento del quarto: un numero insufficiente per garantire la necessaria assistenza ai visitatori”. La chiusura del Parco coinvolge anche la basilica trecentesca di Santa Maria Maggiore di Siponto: chiuso il Parco, chiusa la basilica con annessa cripta. “Stiamo cercando con la Curia – accenna De Biase – una soluzione per l’apertura della chiesa”. Al Museo del castello la situazione personale non è migliore. “Sono – ragguaglia De Biase – complessivamente sette: un organico sotto misura per le esigenze del Museo. Speravamo – aggiunge speranzoso – nel concorso nazionale peraltro sospeso, ma dei 1.052 posti da assegnare, pare che a Manfredonia ne arriverebbe solo uno“. Il problema personale dunque rimarrà: E rimarranno tutte le incognite sul futuro del museo nazionale archeologico di Manfredonia con annesso Parco archeologico.

A PARTE il danno emergente culturale che quei due presidi archeologici subiscono, c’è un lucro cessante per le casse del polo archeologico sipontino dal momento che da anni che vanno ben oltre dei quattro anni di chiusura per lavori, che non si stacca un biglietto d’ingresso. Museo e Parco sono gratis. “Per i biglietti d’ingresso come per altri servizi – spiega il direttore De Biase – occorre bandire un concorso per l’affidamento del servizio biglietteria“. Insomma, al tirar delle somme ci sono le strutture ed anche di pregevole valore, ma non sono utilizzare, usufruibili dal pubblico: rimangono desolatamente fuori dal giro culturale ed economico.