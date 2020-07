Manfredonia, sorpreso con 57 dosi di marijuana: arrestato. “E’ per uso personale”

Manfredonia, 06 luglio 2020. E’ stato rimesso in libertà, con obbligo di firma, il 22enne di Manfredonia, C.M. le sue iniziali, sorpreso lo scorsoin zona Poderi di Siponto, con 57 dosi di marijuana. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it

Nel corso di una successiva perquisizione domiciliare, a cura degli agenti del locale Commissariato di P.S., sono stati rinvenuti semi di marijuana destinati alla coltivazione. Il giovane, assistito legalmente dall’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, ha dichiarato che tanto le dosi quanto i semi per la coltivazione, fanno riferimento a una detenzione della sostanza stupefacente per uso personale. Attraverso il suo legale, il giovane chiederà la messa in prova, in considerazione della sua totale incensuratezza, e della sua esclusione da qualsiasi contesto criminale. “Il ragazzo – dice a StatoQuotidiano.it l’avvocato Innocenza Starace – intende uscire dalla sua dipendenza”.

