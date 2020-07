“Mare Blu”. Il colore dell’estate nel singolo di Jennifer Stella

Bari, 06 luglio 2020. Se l’estate fosse un colore di sicuro sarebbe il blu in tutte le sue sfumature marine. E la giovanissima artista Jennifer Stella ne ha colto lo spunto per intitolare il suo nuovo singolo “Mare Blu” in uscita lunedì 6 Luglio sui circuiti radiofonici e sulle principali piattaforme digitali.

Il brano ha dentro l’energia fresca e ritmata che richiama il tipico senso dell’estate e il moto delle onde sulla spiaggia, lasciando una sensazione di libertà e leggerezza. Il testo strizza l’occhio al linguaggio della nuova generazione e si unisce ad un ritmo equilibrato, senza eccessi, che mescola pop & sound reggae con un risultato orecchiabile all’ascolto e ideale per tutti i momenti vissuti in compagnia. Una ventata di ottimismo pensando ad una storia d’amore che lega il mare ed il suo colore all’amore.

La voce pulita e ben calibrata di Jennifer rimane in testa fin dal primo ascolto e oltre a far emergere il suo talento, ci rivela già una preparazione professionale non comune per una ragazza diciannovenne, che ama misurarsi in vari ambiti. Jennifer infatti canta, balla e presenta; studia come una vera showgirl tutte le discipline che accompagnano questa professione come la dizione, il portamento, il ballo ed il canto. L’obiettivo è quello di avvicinarsi ai modelli di soubrette complete e professioniste, che hanno caratterizzato il nostro panorama televisivo nazionale; i suoi idoli sono infatti Raffaella Carrà, Lorella Cuccarini, Heather Parisi e Loretta Goggi dalle quali prende ispirazione ed insegnamento ascoltando e rivedendo alcuni dei programmi storici che hanno reso famose queste signore della tv. Oltreoceano lo sguardo va a grandi performer come Madonna, Jennifer Lopez e Beyonce, senza tralasciare Christina Aguilera e Shakira o la più recente Ariana Grande.

Sono tutte artiste che la guidano e la motivano nelle scelte e nello studio, così come nel raggiungere il suo obiettivo. Jennifer punta a diventare il nuovo volto della musica, dello spettacolo e della televisione; ed in questo il talento precoce unito ad una bellezza oggettiva indiscutibile, sono le doti che le permettono di avere le premesse giuste per arrivare a questo traguardo. Jennifer Stella è una ragazza che possiede la stoffa del fuoriclasse, di chi comincia una sfida e sa di portarla fino in fondo. Quindi augurandoci di trovare in lei una nuova Raffaella Carrà nel futuro della nostra tv, godiamoci nel frattempo la sua voce con questa hit estiva. Ed il blu, di sicuro le porterà fortuna!