Monte, controlli a tappeto nel centro storico: sanzioni per 11mila euro

nel corso del weekend,, i Carabinieri della locale Stazione, supportati dai reparti specializzati NAS, NIL e Cinofili, hanno. A seguito dei controlli sono state elevate 3 contravvenzioni per un totale di euro 11.000,00 -con contestuale segnalazione all’a.s.l competente, poiché adibivano un soppalco a deposito alimentare senza scia (segnalazione certificata inizio attività), non custodivano presso l’unità produttiva il dvr (documento valutazione rischi) e per aver adibito una zona non autorizzata e prossima all’esercizio commerciale a deposito alimenti, senza peraltro rispettare i requisiti minimi in materia di igiene.

Nell’occasione, moltissimi dei presenti, perlopiù genitori, hanno ringraziato i Carabinieri per la massiccia presenza nella cittadina dell’Arcangelo e per i controlli in atto, segnale tangibile di un’attenzione che i militari della Stazione non mancano di fornire ai “propri cittadini”.