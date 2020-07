Monte Sant’Angelo, Sisecam offre posto di lavoro

Sisecam Flat Glass South Italy, con sede a Monte Sant’Angelo (FG), ricerca, per implementare il proprio organico: un/a addetto/a al controllo di gestione

La figura ricercata si occuperà di:

• applicare le metodologie di contabilità analitica e redigere il bilancio, confrontando le previsioni e i dati effettivi relativi all’andamento economico e finanziario dell’azienda;

• collaborare con i responsabili di tutte le aree, in modo da poter elaborare periodicamente rapporti e relazioni riguardo l’andamento dei vari comparti aziendali.

Requisiti richiesti:

• Laurea in materie economiche (o in ingegneria gestionale);

• Buona conoscenza dei principi contabili IFRS;

• Esperienza lavorativa almeno triennale in un ruolo analogo e/o esperienza come revisore contabile, maturata preferibilmente in grandi realtà industriali;

• Conoscenza avanzata di Excel;

• Buona conoscenza della lingua inglese;

• Capacità analitiche e organizzative, determinazione, precisione, capacità di lavorare in autonomia e spiccate doti di problem solving;

• Capacità di lavorare in un gruppo la cui attività si svolge in ambienti multinazionali e multiculturali.

Gli interessati, di entrambi i sessi (L.903/77), sono invitati ad inviare il proprio CV con autorizzazione al trattamento dei dati personali all’indirizzo HR_MANFREDONIA@sisecam.com

Il Gruppo Şişecam si colloca tra le organizzazioni più radicate in Turchia ed è un player globale nei segmenti di business che comprendono tutti i settori di base del vetro. Il Gruppo opera in quattro settori commerciali principali: il “Vetro Piano”, i “Prodotti per la casa in vetro”, gli “Contenitori in vetro” e le “Sostanze chimiche” e, oltre che in Turchia, ha stabilimenti di produzione in Germania, in Italia, in Bulgaria, in Romania, in Slovacchia, in Ungheria, in Bosnia-Erzegovina, nella Federazione Russa, in Georgia, in Ucraina, in Egitto e in India.

Il Gruppo Şişecam oggi è il terzo principale produttore al mondo di oggetti per la casa in vetro, e il quinto di contenitori in vetro e del vetro piano; oltre ad essere uno dei dieci principali produttori di soda del mondo è anche il leader mondiale nelle sostanze chimiche al cromo. Şişecam, con 83 anni di esperienza, circa 22.000 dipendenti, stabilimenti produttivi in 13 paesi e vendite in più di 150 paesi, come Gruppo su scala internazionale continua nel suo percorso con l’obiettivo di diventare uno dei tre più grandi produttori del mondo in tutti i settori del suo core business.

http://www.sisecam.com.tr/it

Titolo di studio: Laurea / Diploma di laurea

Contratto offerto: Tempo determinato

Posti disponibili: 1

Data inserimento: 06/07/2020

DATI AZIENDA

Nome azienda: Sisecam Flat Glass South Italy

Settore di attività: Manifatturiero

PER QUESTA OFFERTA CONTATTARE:

Sandro Calò – Tel: 0884664511

HR_MANFREDONIA@sisecam.com – http://www.sisecam.com/it

Fonte: ialweb