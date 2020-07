Morte Morricone, Emiliano “La sua musica ha descritto il genio dell’Italia”

Bari, 06 luglio 2020. “Niente come la Sua musica, ha descritto il genio, la poesia e la meraviglia dell’Italia. Con le lacrime agli occhi ritornano in mente i momenti indimenticabili vissuti insieme lo scorso anno al Bif&st. Lei ha donato alle nostre vite la sua straordinaria musica. Noi con il più grande degli applausi e l’abbraccio di un popolo intero le abbiamo detto quanto le vogliamo bene. Grazie Maestro”. Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa del maestro Ennio Morricone.