Nobiletti attacca l’Anas “Assurdo chiudere le gallerie a luglio”

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la SS688 è stata provvisoriamente chiusa al traffico con deviazione della circolazione sulla SS89 e sulla viabilità provinciale (SP53). La chiusura si è resa necessaria per poter sostituire i quadri elettrici delle gallerie che implicano lo spegnimento dell’illuminazione interna. Il completamento dei lavori e la riapertura delle gallerie è prevista entro venerdì 10 luglio. I lavori erano stati programmati per aprile 2020 ma le restrizioni dettate dalle precauzioni dell’emergenza CoVid-19 hanno rallentato la fornitura dei nuovi materiali.