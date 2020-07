Cerignola, 06 luglio 2020. Era già stato consegnato alla giustizia nel 2017, poichè ritenuto responsabile di estorsione continuata, porto di pistola giocattolo modificata e relativo munizionamento in danno del padre. Lui è Angelo Di Meo, il presunto autore del femminicidio consumato oggi nel pomeriggio ai danni di Nunzia Comperchio, come risulta da un articolo pubblicato da FoggiaToday l’1 agosto 2017. Gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cerignola, diretto dall’allora Vice Questore Aggiunto, Loreta Colasuonno, avevano condotto un’attività d’indagine nel 2017 appunto, a seguito della denuncia presentata dal padre del Di Meo. Questi pare riferisse che, da circa 25 anni, era costretto a subire le angherie di suo figlio e che, per ben tre volte, lo aveva già denunciato per estorsione.

Angelo Di Meo sembrerebbe pretendesse dal padre somme che ammontavano a 100 o 150 euro giornalieri. E le pretese erano puntualmente accompagnate da minacce di morte. Una volta, addirittura, pare che Angelo Di Meo, per ottenere denaro dal padre, avesse simulato il furto delle targhe dell’auto dello stesso e si fosse proposto di mediare con i ladri che, a suo dire, gli avevano chiesto 200 euro. Lui avrebbe riferito al padre di averli convinti a restituirgliele per 150 euro.

E proprio nei racconti del padre denunciante sarebbe emerso, inoltre, che, spesso, il figlio mandava l’allora moglie, tale Nunzia Compierchio, a chiedergli i soldi. Angelo Di Meo pare minacciasse, già allora, la donna intimando di massacrarla di botte se fosse tornata a casa senza denaro. Emergerebbe anche, che in tali occasioni, il padre di Angelo Di Meo, anche su richiesta della sua consorte, spesso aveva ceduto alle richieste della nuora, per evitare che potesse accaderle qualcosa.

Nel primo pomeriggio di uno degli ultimi giorni di luglio 2017, Angelo Di Meo si presentava nuovamente nell’abitazione del padre e, dopo essere entrato, puntandogli una pistola contro, gli intimava più volte di dargli 200 euro. E, dopo aver ottenuto la somma richiesta, consegnava l’arma al padre dicendo che poteva tenerla lui. Subito dopo, l’uomo si recava con l’arma negli uffici del Commissariato per la Pubblica Sicurezza di Cerignola per raccontare l’accaduto. Angelo Di Meo fu, dunque, tratto in arresto per estorsione continuata e porto di arma modificata ed associato al tempo nel carcere di Foggia.

