Risposta all’articolo “Ma i no Vax non sono scomparsi” di Paolo Cascavilla

, Buona sera sign. Cascavilla. Ho letto il suo articolo “ Vaccini, Covid e Xylella. Ma i no Vax non sono scomparsi “. E a breve torneranno. Le competenze trattate con fastidio. Orgogliosi di non sapere. L’ignoranza dichiarata era quasi una virtù” dove fa una sorta di excursus storico mescolando temi differenti e equiparando quelli che, secondo le, sarebbero gli ignoranti di ieri con quelli di oggi. Operando da decenni nel settore farmaceutico avrei qualcosa da replicarle.

In primo luogo il termine “No vax” è etimologicamente non appropriato. E’ stato creato dal giornalismo nostrano per associare chiunque sollevi il minimo dubbio sulla somministrazione di massa di qualsiasi vaccino sia prodotto, di cui solo una esigua parte è contraria a tutti i vaccini. Molti di questi“No vax” vorrebbero semplicemente la libertà vaccinale, cosa tra l’altro presente in 15 Paesi dell’Unione Europea (tra le quali Regno Unito, Germania, Spagna). Qui non esiste nessun obbligo vaccinale e le percentuali di vaccinati sono pressoché paragonabili a quelle italiane pre obbligo senza che nessuno tiri fuori paragoni coi terrapiattisti o evochi Trattamenti Sanitari Obbligatori. Strano vero?

Ma entriamo nello specifico del tema vaccino & Covid. Quelli che lei chiama “esperti”, gli stessi che ci concedevano quotidianamente la loro presenza in tv (non certo i medici che passavano la giornata a salvare vita), hanno sbagliato grossolanamente e più volte previsioni, linee giuda di trattamento e persino le misure di sicurezza. Potrei citarle i casi più noti come il famoso “zero rischio Covid” per l’Italia di Burioni o la previsione, dimostrata poi farlocca di Lopalco che asseriva che dal 15 giugno i nipoti tornati dal Nord al Sud avrebbero infettato i nonni, passando per il capo della Protezione Civile che affermava prima che le mascherine erano inutili per poi renderle obbligatorie quando erano ancora introvabili. Potrei citarle gli “esperti” del’OMS che rendevano prima obbligatori i guanti per poi sconsigliarli, il ministero della sanità italiana che “sconsigliava” le autopsie sui morti per Covid ( mandando i cadaveri all’inceneritore). Poi si è “scoperto” che una buona parte dei decessi erano legata a coaguli intravasali disseminati piuttosto che a insufficienza polmonare.

A proposito di vaccino, è noto che per valutare l’efficacia, la sicurezza e la tossicità di qualsiasi farmaco, a maggior ragione di uno di somministrazione di massa, sono necessari mediamente 2 anni. Lo Stato italiano si è già impegnano ad acquistare decine di milioni di dosi di un vaccino di cui sono sconosciute tutte queste caratteristiche. D’altra parte, non so se ne è a conoscenza, in Italia così come in altri Paesi, gli eventuali danni da vaccino (che sono pagati dalle tasse dei cittadini e non “gratuiti”) sono pagati comunque dalle tasche dei cittadini e non dalla casa farmaceutica che le produce. E’ una loro condizione che sono riusciti a imporre a molte nazioni.

Quindi, caro Prof. Cascavilla, di fronte al fatto che 48% degli italiani non disposto ad vaccinarsi “al buio”, non dovrebbe tirare fuori “ignoranti orgogliosi di non sapere” e parlare della “necessità di un controllo. Di istituzioni autorevoli che lo facciano”. Sarebbe il caso di approfondire di chi stiamo parlando. Sono le stesse persone che, secondo un articolo di Bechis, sostenevano l’inutilità delle mascherine (in una nazione sprovvista prima dell’inizio della pandemia) ma che si faceva spedire 500 FFP3 a Palazzo Chigi.

Distinti saluti.

(Manfredonia, 06 luglio 2020)