Ruba in una farmacia di San Severo, incastrato da immagini telecamera

, 06 luglio 2020. Agenti del Commissariato di P.S. di San Severo hanno denunciato un uomo di 31 anni, pregiudicato, per furto aggravato. Il primo furto è avvenuto presso una farmacia di questo centro cittadino. L’uomo, probabilmente con un complice, si introduceva all’interno dell’esercizio commerciale e dopo aver eluso il controllo del personale asportava della merce dagli scaffali. A seguito dell’attività di indagine, venivano acquisite le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, la cui visione consentiva di individuare il responsabile, già conosciuto dal personale del Commissariato, il quale veniva deferito all’A.G.

Lo stesso personaggio è stato riconosciuto quale autore di un furto di autovettura avvenuto sempre in questo centro. Anche in questo caso si è rivelato prezioso il lavoro della polizia scientifica che ha analizzato attentamente le immagini a circuito chiuso dei sistemi di videosorveglianza della zona, individuando l’uomo. Per entrambi i fatti l’indagato deve rispondere di furto aggravato.