San Menaio (1950 – 1960) gli anni imperdibili (puntata di luglio)

Al “Mulino di Mare” c’erano le dimore estive dei Nardini, dei sanmarchesi Serrilli e, all’interno, a “Carbone” quelle dei Cerulli, dei Vitale e dei Maratea, mentre alle “Murge Nere” le abitazioni dei De Petris, dei D’Errico, degli Africano, dei Pepe , dei Campanozzi costituivano una sorta di anticamera di “Villa D’Altilia”, misteriosa e inaccessibile, dove l’avvocato Tommaso si riposava dalle fatiche dei tribunali e della politica, con una nidiata di figli e nipoti.

Tra i nipoti, Tommaso (Tommy) figlio dell’avvocato Andrea, viveva a Roma, ma d’estate lo si vedeva spesso sgambettare sulla spiaggia delle “Murge Nere” in interminabili tornei di calcio. Era quasi sempre della partita il cugino Mario Cataluddi, in seguito comandante dei Vigili Urbani della Capitale. Tommy, invece, fu assunto alla redazione sportiva del “Messaggero” (il responsabile era un altro garganico doc, Enzo Petrucci, figlio del sannicandrese Silvio, già redattore-capo del giornale di Via del Tritone) e, in seguito, passò alle pagine culturali. Ma, all’improvviso, il rapporto con il “Messaggero” si incrinò e, dopo una serie di burrascose vicende, Tommy lasciò il giornale e, salvo qualche sporadica apparizione estiva a San Menaio, di lui si persero le tracce.

Fonte, articolo completo fuoriporta