San Severo, 46 posti di blocco: 757 persone controllate

Nel corso dei suddetti servizi che hanno coinvolto gli agenti del Commissariato cittadino e il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” sono state effettuate numerose attività di controllo anche nelle zone periferiche delle città, nonché agli esercizi commerciali e nelle aree di maggiore concentrazione di persone, specie nelle ore serali e notturne. Sono stati effettuati 46 posti di controllo, nel corso dei quali sono state controllate 757 persone, di cui 139 pregiudicati e sono state elevate 29 contravvenzioni al Codice della Strada.

L’1 luglio 2020, agenti del Reparto Prevenzione Crimine nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in genere, nel transitare lungo Via San Bernardino, controllavano due giovani incensurati, uno dei quali consegnava spontaneamente ai poliziotti un involucro in cellophane trasparente, contenente sostanza di colore bianco, verosimilmente cocaina, per un peso di circa 1 grammo. Dalla perquisizione personale che ne conseguiva, veniva rinvenuto addosso alla stessa persona, celato nelle parti intime, un ulteriore involucro in cellophane trasparente, del tipo eroina per un peso di circa 10 grammi. Alla luce di quanto emerso il fermato un giovane di 25 anni, molisano, dopo le formalità di rito veniva tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella giornata del 3 luglio Agenti del Reparto Prevenzione Crimine, nel transitare in una zona centralissima della città, notavano un gruppo di persone stazionare in via dei Quaranta. Questi alla vista della volante si davano alla fuga, ne nasceva un inseguimento in auto e poi a piedi fino a Via Soccorso, dove gli ignoti si disfacevano di un sacchetto di cellophane facendo perdere le loro tracce. Il sacchetto rinvenuto e sequestrato conteneva circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

6.07.2020