San Severo ricorda Ennio Morricone: in filodiffusione le musiche del maestro

San Severo, 06 luglio 2020. Anche la Città di San Severo piange la scomparsa di Ennio Morricone, Premio Oscar, morto all’età di 91 anni. Ha scritto le musiche per più di 500 film e serie tv e molte di loro sono state usate in più di 60 film vincitori di premi. La fama mondiale a Morricone come compositore, gli è stata data dalle musiche prodotte per il genere del western all’italiana, che lo hanno portato a collaborare con registi dal calibro di Sergio Leone, Duccio Tessari e Sergio Corbucci, con titoli come la Trilogia del dollaro, Una pistola per Ringo, La resa dei conti, Il grande silenzio, Il mercenario, Il mio nome è Nessuno e la Trilogia del tempo. Nel 2007 Morricone ha ricevuto il premio Oscar alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film”. Il 28 febbraio 2016 ha ottenuto il suo secondo Oscar per le partiture del film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight.

Per ricordare il grande Maestro martedì 7 luglio 2020 dalle ore 19,00 alle ore 20,30, l’Amministrazione Comunale, su iniziativa del Sindaco Francesco Miglio e dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, in collaborazione con il Maestro Antonello Ciccone, renderà omaggio ad Ennio Morricone con l’esecuzione di tante delle sue famose musiche, che saranno diffuse nel centro abitato di San Severo con il sistema della filodiffusione presente in molte strade e piazze cittadine.