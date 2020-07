Vieste, “alloggio gratis fronte mare se curi cani senza famiglia”

Vieste, 06 luglio 2020. “Come lo scorso anno per questa giornata del mio compleanno vi chiedo un regalo. Questo regalo lo chiedo ad educatori cinofili e operatori del canile con esperienza. La LNDC Vieste in collaborazione con Gli Amici di Balto nell’ambito del progetto Zero Cni in Canile, per l’estate 2020 cerca da subito e fino a settembre educatori e operatori di canile automuniti, in grado di gestire a Vieste quotidianamente per circa 5 ore, lo sgambo, l’accudimento e le attività di relazione di 150 cani presenti nell’Oasi Arca di Noe’, gestita dagli Amici di Balto dove la LNDC fa volontariato. In cambio si offre alloggio gratuito di fronte al mare in condivisione con la volontaria della LNDC Vieste. In particolare saranno a disposizione gratuita: 1 camera per 2 persone per volta con letto matrimoniale, bagno, cucina in comune e parcheggio . È previsto un contributo per spese utenze ( luce, acqua, gas) di 25 euro a settimana a persona. I soggiorni saranno settimanali o quindicinali.

La LNDC Vieste si riserva di selezionare i candidati, in caso di più richieste, per lo stesso periodo. Le candidature vanno inviate alla mail legadelcane.vieste@gmail.com”

Francesca Toto