Covid: “In Inghilterra la situazione è peggiore, ma gli inglesi vogliono riaprire tutto”

Foce Varano, 06 luglio 2021 – Qual è la situazione in Inghilterra oggi riguardo al Covid e in particolar modo alla variante Delta? A dire la sua testimonianza, dalle spiagge di Foce Varano, è un uomo di origini garganiche, padre di Ischitella e madre di Vico, che da sette anni vive a Brighton con sua moglie e i suoi figli.

“La situazione è molto peggiore rispetto a quello che si pensa, come numero di casi si è ritornati ai livelli iniziali” ha riferito durante l’intervista, sentendosi molto fortunato per essere partito giusto in tempo per trascorrere due mesi di vacanze in Italia presso i suoi cari. Nonostante tutto, è di recente la notizia che l’Inghilterra ha deciso di riaprire tutto e dire addio a distanziamenti ed uso di mascherine, a partire dal 19 luglio.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola