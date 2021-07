Furgone contro camion, morto 50enne di San Giovanni Rotondo

Spinazzola (BAT), 06/07/2021 – (norbaonline) È di un morto e un ferito il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sulla rampa di accesso ed uscita della strada provinciale 3 in territorio di Spinazzola.

A perdere la vita un uomo di 50 anni, originario di San Giovanni Rotondo alla guida di un furgone che, per cause ancora da stabilire, si è scontrato con un camion che procedeva in senso opposto.

È stato necessario l’intervento di vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere. Traportato in ospedale ad Andria invece il figlio del conducente rimasto ferito per fortuna in maniera non grave. Sul posto sono interventi i carabinieri che dovranno stabilire la dinamica dell’incidente.(norbaonline)