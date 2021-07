La salute del Papa nelle mani di un medico di San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, 06/07/2021 – (lastampa) La salute del Papa, ricoverato da domenica al Gemelli per l’intervento di resezione di un tratto del colon, è passata ed è ancora «nelle mani» di una super-squadra formata da dieci medici tra rianimatori, chirurghi, e gastroenterologi. L’operazione programmata da tempo per risolvere la stenosi diverticolare del sigma, patologia che ha provocato al Pontefice dolori e fastidi in questi mesi, è stata condotta da dottori originari di diverse regioni italiane, dal Piemonte come dalla Puglia, Toscana e Campania, con un’età media sotto i 60 anni.



Ha operato il Pontefice Sergio Alfieri, classe 1966, responsabile dell’Unità Operativa complessa (Uoc) di Chirurgia digestiva della Fondazione Policlinico Gemelli. Lo ha affiancato e assistito un’equipe di esperti multidisciplinari. A cominciare dal medico personale di Jorge Mario Bergoglio, Roberto Bernabei, fiorentino di nascita (1952), direttore del Dipartimento di Scienze geriatriche e ortopediche della Fondazione Policlinico Gemelli Irccs, ordinario di Medicina Interna all’Università Cattolica del Sacro Cuore, noto a livello internazionale anche per i suoi oltre 200 lavori in riviste scientifiche e gli otto libri scritti. Poi due under 45 della Chirurgia digestiva: Roberta Menghi, classe 1982, e Antonio Tortorelli, nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) nel 1978. (lastampa)