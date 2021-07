Mister Italia 2021: il foggiano Patrimia è il vincitore web

Foggia, 06/07/2021 – È Rocco Patrimia di Foggia il vincitore web del concorso Mister Italia 2021 che ogni 15 giorni premia i ragazzi che poi andranno a contendersi il titolo vero e proprio in presenza in Veneto. Rocco é stato premiato sia dai giurati che dai like ottenuti sui profili social.

Ma conosciamolo un pó.

Ha 19 anni e frequenta la scuola Altamura chimica. È alto 1.87, occhi azzurri e fisico statuario. Ama molto lo sport come il calcetto, la kick boxe, basket. Ama molto viaggiare e il suo desiderio più grande è andare a Madrid dagli zii considerate le sue origini spagnole.

Ama curarsi nell’abbigliamento e il mondo della fotografia. Caratterialmente sicievole, solare e intraprendente. Non é attualmente fidanzato. Anche lui come per le scorse edizioni é stato inserito nel mondo dei concorsi dal talent scouter Ricci Maurizio e oltre a lui sono arrivati sul podio un ragazzo di Bisceglie e uno di Brindisi capeggiati tutti dal sig. Ricci.

Rocco inoltre concorre anche per altri 2 concorsi: Models for Italy e il più bello, conquistando già la finale. Dopo i due ragazzi dell’anno scorso anche quest’anno la nostra privincia ha il suo rappresentante. Auguriamo a Rocco di arrivare il più in alto possibile.

Lo riporta la pagina Facebook Voce di Foggia