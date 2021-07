MN: “Non è stata candidatura a Sindaco di Magno a far saltare il tavolo con M5S”

E’ quanto emerge da un recente articolo del quotidiano L’Attacco.

“La sottoscritta Amodeo Enrica, in qualità di Presidente dell’Associazione Manfredonia Nuova, si dissocia da quanto scritto (in un recente articolo di stampa,ndr) e asserito dalla signora Paola Lomuto. Solo il Presidente Onorario e la Presidente in carica, nelle persone del prof. Italo Magno e di Enrica Amodeo, possono rilasciare comunicati ufficiali, previa approvazione del Direttivo”.