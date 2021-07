Nel Foggiano dai 20 ai 30 incendi al giorno, soprattutto dolosi

Foggia, 06/07/2021 – (rainews) Tra incendi, siccità e dissesto idrico, l’agricoltura pugliese è in emergenza. Negli ultimi giorni sono stati numerosi gli incendi scoppiati nelle campagne, da Foggia a Lecce, dove migliaia di ettari di coltivazione, soprattutto di grano, sono andati completamente distrutti. Spesso la criminalità utilizza la minaccia delle fiamme per estorcere denaro agli agricoltori. In media in ogni provincia pugliese vengono registrati dai 20 ai 30 incendi al giorno.

A quest’emergenza si aggiunge quella della siccità Mancanza d’acqua negli invasi sia per la poca pioggia ma anche per la perdita di acqua dai bacini.Secondo l’ultimo report della Coldiretti, la Puglia perde 9 milioni di metri cubi d’acqua dai bacini utili alla piena attività irrigua in una settimana, con il Salento tra le zone in maggiore sofferenza idrica. Il dissesto idrico nella regione costa oltre 300 milioni l’anno, soprattutto per le quantità e la qualità dei raccolti. Una situazione che rischia di causare ingenti perdite alle coltivazioni di albicocche, uva e ciliegie, in alcune zone già compromesse dal caldo eccessivo del sole e dei frequenti incendi. Incendi di natura colposa e a volte, soprattutto nel Foggiano, di matrice dolosa. (rainews)