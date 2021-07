Pietro Orsini, un futuro Papa come Arcivescovo di Manfredonia

Manfredonia – 6 LUGLIO 2021 – La storia di Manfredonia è costellata di personaggi saliti più o meno alla ribalta, figli del Gargano o gente di passaggio (e mi piace ricordare Manbredonje amant’ di frustir’).

E ci dimentichiamo, a volte, che tra i più illustri personaggi c’è stato un uomo, membro di una delle più influenti famiglie d’Italia, che tra i suoi primi e più importanti incarichi ebbe l’Arcidiocesi di Manfredonia, un “trampolino di lancio” della carriera ecclesiastica che lo porterà un giorno a diventare Papa. Parliamo di Pietro Francesco Orsini, futuro Papa Benedetto XIII.

Pietro Francesco Orsini non è propriamente un figlio di Manfredonia o del Gargano, ma sicuramente è un figlio della Puglia: nasce infatti a Gravina di Puglia il 2 febbraio 1649 da Ferdinando III Orsini, Duca di Gravina e da Giovanna Frangipane della Tolfa di Toritto. Fin da giovanissimo, all’età di 9 anni, si ritrova orfano di padre. All’età di 17 anni compie una scelta a dir poco bizzarra per l’epoca: pur essendo il primogenito di 6 fratelli, ergo erede dei titoli e delle fortune (non esattamente piccole) della famiglia, decide di intraprendere il noviziato nell’Ordine dei Domenicani. All’epoca, l’ “ingrato” compito di rappresentare la famiglia all’interno della Chiesa Cattolica spettava ai figli cadetti, il cui scopo era di arrivare quanto prima possibile al papato. Osteggiato dalla famiglia, riceve però l’approvazione da parte di Papa Clemente IX. Nel 1668 entra nel Convento di San Domenico a Venezia col nome di Fra’ Vincenzo Maria.

Nel 1672 viene elevato dal Sommo Pontefice Clemente X a Cardinale presbitero (Cardinale pur non essendo mai stato vescovo) col titolo di San Sisto. La nomina, anche qui sorprendentemente, non fu un’iniziativa del giovane prelato, che non vide bene questo gesto.

Il 28 gennaio 1675 quello stesso il Papa lo nomina LXXVII Arcivescovo della Chiesa Sipontina, venendo consacrato il 3 febbraio seguente nella Chiesa di San Sisto dal Cardinale Paluzzo Paluzzi Alfieri degli Albertoni.

Con una mossa a sorpresa rifiutò la diocesi metropolitana di Salerno, ben più ricca e importante di quella di Manfredonia, offertagli dal Vicerè di Napoli, il Marchese d’Astorga, e quella di Tivoli offertagli in precedenza dal Papa, preferendo rimanere più vicino a casa. Durante la sua missione pastorale sul golfo, rifiutò anche le diocesi di Fano e di Benevento poi, che gli furono offerte da Papa Innocenzo XI.

Il 7 maggio di quello stesso anno prende residenza nella Porta del Gargano, andando immediatamente sul Monte omonimo a omaggiare San Michele Arcangelo, Santo Protettore di questa terra. Il 17 giugno ricevette il Pallio di Manfredonia (paramento sacro che rappresenta il compito pastorale del vescovo).

Fin da subito si getta appieno nella vita della diocesi: predica assiduamente nelle celebrazioni religiose dell’Avvento, della Quaresima e nei giorni festivi. E’ un attento insegnante della Dottrina ai fedeli e dei Sacri Riti ai suoi preti, nonché rigidissimo osservatore del Coro. Nel 1678 crea il Seminario di Manfredonia.

Il 1677 è un anno particolare: erige quattro mansionari ( ecclesiastici che godono di un beneficio minore) per la Cattedrale di Manfredonia e quattro per la Basilica di San Michele ed assiste, inerme, all’incendio dell’Episcopio di Monte Sant’Angelo. Non mancano le gioie: elegge San Filippo Neri Patrono di Manfredonia, affiancandolo a Maria Santissima di Siponto e a San Lorenzo Maiorano.

Forte della volontà di conservare il nostro patrimonio assegna un’entrata annua di 102 ducati alla Fabbrica della Cattedrale di Manfredonia, crea un inventario per tutto l’essere Ecclesiastico della Diocesi ed erige l’archivio arcivescovile, tutt’oggi esistente, dopo uno strenuo lavoro di due anni.

Nel 1680, dopo 5 anni di missione pastorale, viene trasferito alla Diocesi di Cesena per ordine di Papa Innocenzo XI. Durante il ministero condusse una vita ascetica, riuscendo sempre ad essere presente nella vita dei nostri avi. Queste sue virtù, dedicate ad un percorso spirituale consono alla vita cristiana, lo portò nel 1724, ad essere eletto Sommo Pontefice con il nome di Benedetto XIII.

Nel bene o nel male, anche dopo più di 300 anni, questo giovane Cardinale, ricchissimo ma virtuoso, continua ad essere presente nella nostra storia, nelle vie che percorriamo, nell’aria che respiriamo, ricordandoci che questa terra è un luogo magico e stupendo, la Porta del Gargano aperta al mondo, degna di tornare ad essere Caput Apuliae.

A cura di Piercosimo Zino